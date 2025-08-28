Sporting de Braga recebe Lincoln Red Imps para carimbar fase de liga

Há uma semana, no Estádio Algarve, casa ‘emprestada’ da equipa de Gibraltar, os bracarenses praticamente sentenciaram o desfecho da eliminatória, com golos do espanhol Victor Gómez (34 minutos), do uruguaio Rodrigo Zalazar (39 e 80) e do também espanhol Pau Victor (90).



A receção ao Lincoln Red Imps surge quatro dias depois de o Sporting de Braga ter perdido os primeiros pontos na I Liga, ao empatar em casa a dois golos com o AVS, na terceira jornada, depois de duas vitórias por 3-0 nas primeiras rondas.



O encontro entre Sporting de Braga e Lincoln Red Imps está marcado para as 20:00, no Estádio Municipal de Braga, e será arbitrado pelo belga Erik Lambrechts.



Caso confirme o apuramento, o conjunto minhoto vai juntar-se ao FC Porto, que teve entrada direta, no sorteio da fase de liga da segunda prova europeia de clubes, marcado para sexta-feira.



Neste play-off da Liga Europa, o Panathinaikos, treinado pelo português Rui Vitória, defende uma vantagem de 2-1 na visita aos turcos do Samsunspor, enquanto os búlgaros do Ludogorets, de João Mota, tentam dar, em casa, a volta à eliminatória com o Shkëndija, que, na Macedónia do Norte, venceu por 2-1.