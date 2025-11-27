Sporting de Braga resgata empate em inferioridade na visita ao Rangers

Penálti para o Rangers. Após revisão VAR confirma-se que Fran Navarro desviou a bola com o braço no interior da grande área e os escoceses beneficiaram de um castigo máximo em cima do intervalo. James Tavernier não perdoou e bateu Lukas Hornicek.

(Foto: Scott Heppell - Reuters)

Apesar de reduzida a 10 jogadores a equipa do Sporting de Braga empatou por intermédio de Gabri Martínez. O avançado espanhol aproveitou um mau alívio da defensiva escocesa e encostou para o golo.

(Foto: Reuters)

No estádio de Ibrox praticamente cheio a primeira ameaça foi do Sporting de Braga. Passe de Rodrigo Zalazar e remate cruzado de Ricardo Horta para uma excelente intervenção de Jack Butland.Praticamente no minuto seguinte nova ameaça do Sporting de Braga. Gabri Martínez serviu Ricardo Horta e o capitão dos arsenalistas, com tudo para marcar, viu o guarda-redes do Rangers negar-lhe o golo.O Sporting de Braga insistia e num cruzamento da esquerda de Gabri Martínez, Fran Navarro estava à entrada da pequena área pronto para o desvio, mas valeu aos escoceses a interceção extremamente oportuna do defesa-central. No seguimento, Ricardo Horta cruzou na esquerda do ataque para cabeceamento de Gustaf Lagerbielke ao lado do poste esquerdo da baliza à guarda de Jack Butland.Na resposta Danilo Pereira apareceu em excelente posição para finalizar, à entrada da área, mas o guarda-redes do Sporting de Braga, atento, impediu a ação do brasileiro do Rangers. No minuto seguinte remate de Gassama para defesa apertada de Lukas Hornicek e Tavernier, na recarga, atirou por cima.Na segunda parte o Rangers entrou melhor e pressionante e Danilo Pereira desperdiçou uma enorme ocasião para visar a baliza de Lukas Hornicek.À passagem da hora de jogo, contratempo para o Sporting de Braga. Zalazar viu cartão vermelho direto. Mas antes o Rangers ficou muito perto do segundo. Primeiro foi Lagerbielke a cortar quase sobre a linha de golo e depois foi Lukas Hornicek a negar o golo a Gassama.Perto do final da partida o Sporting de Braga ficou a pedir penálti por braço na bola de Bojan Miovski, mas o VAR entendeu que o desvio de Miovski foi com o ombro.Já nos descontos, o Sporting de Braga esteve perto da reviravolta. Remate forte de Víctor Gómez, junto à marca de penálti, para extraordinária defesa de Jack Butland.Com este empate, os minhotos, que tinham perdido na jornada anterior na receção aos belgas do Genk, por 4-3, ocupam o sétimo lugar, com os mesmos 10 pontos do FC Porto, oitavo, ambos em posição de acesso direto aos oitavos de final, enquanto o Rangers, que também ficou reduzido a 10 devido ao duplo cartão amarelo a Diomande, aos 90+5, somou o primeiro ponto e subiu ao 33.º posto.