Sporting de Braga soma 11 vitórias e já só perde para o FC Porto de 2010/11

Sob o comando de André Villas-Boas, os ‘dragões’ venceram 14 dos 17 jogos que disputaram na segunda edição da Liga Europa, incluindo a final, face precisamente aos ‘arsenalistas’, batidos por 1-0, em Dublin, por um golo do colombiano Radamel Falcao.



Os ‘azuis e brancos’ bateram duas vezes os belgas do Genk no play-off e, na fase de grupos, venceram por duas vezes os austríacos do Rapid Viena e os búlgaros do CSKA Sófia e somaram um triunfo e uma igualdade com os turcos do Besiktas.



A eliminar, o FC Porto superou o Sevilha pelos golos fora, com um 2-1 em Espanha e um desaire por 1-0 em casa, e, depois, venceu os quatro jogos com os moscovitas do CSKA e do Spartak.



Nas meias-finais, os ‘dragões’ arrasaram em casa o Villarreal por 5-1, na primeira mão, e, depois, sofreram em Espanha uma inconsequente segunda derrota na prova (2-3), para fecharem com o triunfo 14 na final 100% portuguesa.



O FC Porto ascendeu, destacado, ao primeiro lugar do ranking de vitórias de equipas lusas numa edição, superando as nove do Sporting (2024/05), do Sporting de Braga (2008/09, incluindo duas na Taça Intertoto) e do Benfica (2009/10).



Depois do feito dos portistas, o Benfica foi a segunda equipa a atingir a dezena de vitórias, em 2022/23, sob o comando de Roger Schmidt, sendo que as conseguiu na Liga dos Campeões, quatro das quais nas eliminatórias de acesso à fase de grupos.



Na temporada transata, o Vitória de Guimarães replicou esse registo, na Liga Conferência, graças a um sensacional arranque com nove vitórias consecutivas - um recorde luso -, seis nas pré-eliminatórias e três já na fase de liga.



Os vimaranenses instalaram-se no segundo lugar, junto ao Benfica, mas por pouco tempo, pois, na presente temporada, o Sporting de Braga fez ainda melhor e já leva 11 vitórias, em vésperas de começar a disputar os quartos de final.



Os ‘arsenalistas’ ganharam um de dois jogos, e só após prolongamento, com os búlgaros do Levski Sófia, e, depois, venceram os dois jogos com os romenos do Cluj e com o Lincoln, de Gibraltar, selando um lugar na fase de liga.



Nos oito jogos na fase regular, o conjunto comandado pelo espanhol Carlos Vicens ganhou cinco, incluindo os primeiros três, ao superar os neerlandeses do Feyenoord (1-0 em casa), os escoceses do Celtic (2-0 fora, numa vitória inédita para o futebol luso) e os sérvios do Estrela Vermelha (2-0 em casa).



Depois de um desaire caseiro com os belgas do Genk (3-4) e do empate na casa dos escoceses do Rangers (1-1), os minhotos ainda venceram os franceses do Nice (1-0 fora) e os ingleses do Nottingham Forest (1-0 em casa), para fecharam com um ‘nulo’ na casa dos neerlandeses do Go Ahead Eagles.



O Sporting de Braga encerrou a fase de liga no sexto lugar e ‘pulou’ diretamente para os ‘oitavos’, nos quais somou a 11.ª vitória, ao golear em casa o Ferencváros por 4-0, virando o desaire por 2-0 sofrido na primeira mão em Budapeste.



Ainda em prova, com dois jogos já calendarizados, os dos ‘quartos’, e mais três possíveis (meias-finais e final), o conjunto ‘arsenalista’ pode sonhar em destronar da liderança do ranking o FC Porto de 2010/11.



O encontro entre o Sporting de Braga e o Betis, da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa em futebol, está marcado para terça-feira, pelas 17:45, no Estádio Municipal de Braga.