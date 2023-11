Sporting de Braga vence Union Berlim e garante permanência na Youth League

O médio João Gonçalves marcou aos 31 minutos o único golo da partida, disputada na Cidade Desportiva do clube minhoto, depois de surgir sem marcação no interior da área da equipa alemã e de corresponder da melhor forma ao cruzamento de Kauan Kelvin.



Os 'arsenalistas' mantiveram ascendente sobre o adversário durante todo o encontro da prova que replica o modelo da Liga dos Campeões, mas foram incapazes de aumentar a vantagem, o que manteve o Union Berlim na discussão do resultado até ao fim.



O Sporting de Braga isolou-se na liderança do grupo, com 11 pontos, mais três do que o Real Madrid, que está a defrontar na capital espanhola os italianos do Nápoles, últimos classificados, com os mesmos três pontos do Union Berlim, cujo afastamento da fase a eliminar ficou hoje confirmado.



Se Real Madrid vencer o Nápoles igualará o Sporting de Braga no comando, adiando para a última ronda a decisão do vencedor da 'poule' e do apuramento para os oitavos de final (o segundo classificado terá de disputar um play-off de qualificação), até porque espanhóis e portugueses empataram 0-0 os dois jogos entre si.