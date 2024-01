O Sporting de Cabinda foi punido com descida de divisão pela Federação Angolana de Futebol (FAF), devido a uma segunda falta de comparência num jogo do campeonato, diante do Desportivo da Luanda Sul, anunciou hoje o organsimo.

A falta de verbas para suportar as despesas do Girabola, com pagamento de viagens, alojamentos, salários, equipa de arbitragem, entre outros, esteve na base das duas faltas de comparência, a última das quais na partida de terça-feira, da 11.ª jornada.



O Sporting de Cabinda terá ainda de pagar uma multa avaliada em 616.000 kwanzas (cerca de 664 euros).



Com esta decisão, o número de equipas do campeonato angolano de futebol fica reduzido a 14.