Sporting defronta Estugarda nos "oitavos" da Youth League

Depois de ter afastado o Mónaco, por 4-0, nos 16 avos de final, o Sporting vai receber o conjunto alemão, estreante na competição, num encontro marcado para 4 ou 5 de março.



Caso se qualifique para os quartos de final, o Sporting visitará os ingleses do Aston Villa ou os espanhóis do FC Barcelona, campeões em 2013/14 e 2017/18, em 1 ou 2 de abril.



Na "final four", de 25 a 28 de abril, em Nyon, na Suíça, os "leões" podem defrontar os espanhóis do Real Madrid, os neerlandeses do AZ Alkmaar, que afastaram o Benfica, os alemães do Hoffenheim ou os ingleses do Manchester City.



A presença nas meias-finais em 2022/23 é a melhor prestação do Sporting na Youth League, prova que já foi ganha pelo FC Porto e pelo Benfica.