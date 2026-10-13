Sporting deixa escapar duas vantagens e perde na Youth League





(Com Lusa)

Apesar de a equipa lisboeta ter estado a vencer por 1-0 e 2-1, na sequência dos golos marcados por Gabriel Silva, logo aos três minutos, e Elijah Mendy, na própria baliza, aos 74, o Lens conseguiu impor-se no encontro disputado em Avion, graças aos remates certeiros de Jaheden Rocolat, aos 64, Naël Manoir, aos 76, e Boubacar Diakite, aos 90+2.O Sporting, que tem como melhor resultado na Youth League a presença nas meias-finais, em 2022/23, empatou 2-2 na jornada inaugural da fase de liga, na receção aos turcos do Galatasaray, num encontro em que atingiu os 90 minutos a perder por 2-0, mas conseguiu restabelecer a igualdade com dois golos marcados em período de compensação.O FC Porto, que se impôs na estreia na receção ao Manchester City, por 3-1, é a outra equipa portuguesa presente na edição de 2026/27 da prova que replica parcialmente o modelo da Liga dos Campeões, preparando-se para defrontar na quarta-feira o Betis, em Espanha.Os ‘dragões’ foram o primeiro clube português a vencer a competição, em 2018/19, três anos antes de o Benfica erguer também o troféu, em 2021/22.