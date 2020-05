Sporting diz que queixa da Sampdoria não tem cabimento e espera decisão da FIFA

Na opinião dos ?verdes e brancos', hoje elencada em comunicado, "suportada em jurisprudência do Tribunal Arbitral do Desporto", a resolução unilateral do contrato "no verão de 2018 do jogador" c

om os italianos faz com que a cláusula referida perca "o efeito jurídico, não tendo a Sampdoria, consequentemente, quaisquer direitos futuros assinados posteriormente, nomeadamente a transferência para o Manchester United".



"A FIFA e, se necessário, os tribunais, esclarecerão cabalmente a questão", acrescentam os lisboetas, que contrataram o médio ofensivo em 2018 e venderam-no aos ingleses em janeiro deste ano, por uma verba inicial de 55 milhões de euros.



A Sampdoria apresentou uma queixa contra o Sporting, em relação a obrigações financeiras estabelecidas na transferência de Bruno Fernandes e das quais os ‘leões’ serão devedores.



“O clube italiano UC Sampdoria apresentou na FIFA uma queixa contra o Sporting Clube de Portugal, referente a obrigações financeiras estabelecidas no contrato correspondente à transferência do futebolista português Bruno Miguel Borges Fernandes”, disse um porta-voz da FIFA à agência Lusa.