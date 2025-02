Sporting e Benfica entre os maiores formadores para os "big 5"

De acordo com um estudo divulgado esta quarta-feira pelo Observatório do Futebol (CIES), o Sporting formou 64 jogadores que entraram nos principais campeonatos europeus, numa contabilidade em que tem também uma elevada soma de golos, com 799.



Um número que é o segundo mais elevado, tal como na formação de jogadores, e para o qual terá contribuído muito Cristiano Ronaldo, com a sua veia goleadora, nas suas passagens por Manchester United, Real Madrid e Juventus.



O clube com mais jogadores da formação nas ‘big 5’ é o Ajax, com 73 futebolistas, enquanto o que tem mais golos é o River Plate, com 1.029.



O Benfica surge em quinto lugar no total de jogadores, com o clube da Luz a ter 45 futebolistas da sua formação nos principais campeonatos europeus, numa lista em que os argentinos do River Plate são terceiros (51) e o Boca Juniors quartos (49).



O FC Porto aparece na lista em 32.º, com 23 jogadores, o Boavista e o Sporting de Braga igualados em 79.º, com 12.



Nos parâmetros de avaliação da formação para este estudo, o CIES contabilizou jogadores que tenham alinhado no clube pelo menos três anos entre as épocas dos 15 e 21 anos.



Na perspetiva que incluiu a formação nos próprios clubes do ‘big 5’, o Real Madrid é o clube a rentabilizar mais a sua formação, em uso próprio ou exterior, com 166 jogadores, seguido do rival FC Barcelona, com 156, e do Paris Saint-Germain, com 111.