Sporting empata na primeira mão dos oitavos da Taça da Europa feminina

Após afastarem na ronda anterior as suecas do Rosengard (3-0 em casa e 2-2 fora), depois de caírem da Liga dos Campeões face às italianas da Roma (2-1 fora e 0-2 em casa), as ‘leoas’ deram continuidade ao momento menos bom na temporada.



No Petershill Park, Natalia Wróbel colocou o emblema da Escócia na frente, à passagem do minuto 20, com a resposta ‘leonina’ a acontecer aos 75, por Telma Encarnação.



A atual segunda posicionada da Liga portuguesa conseguiu aguentar o ‘nulo’ nos primeiros 20 minutos, até que Wróbel apareceu na grande área ‘leonina’ para inaugurar o marcador, após beneficiar de dois ressaltos, antes de atirar colocado de pé direito.



O Sporting ia tentando assustar as anfitriãs e criou alguns sobressaltos junto da baliza adversária, nomeadamente por Flor Bonsegundo, autora de um remate que levou a bola a rasar o poste, e através Daniela Arques, que 'disparou' de longe para colocar à prova a guardiã Lee Gibson.



Em busca de inverter o rumo do jogo, a equipa ‘verde e branca’ regressou dos balneários com a mesma determinação apresentada na reta final do primeiro tempo e, prova disso, foi o 'disparo' cruzado de Beatriz Fonseca, que passou muito perto da base do poste, seguindo-se um pontapé do ‘meio da rua’, desta vez de Carolina Santiago, mas a pontaria não foi a desejada.



E foi já perto do final do desafio que chegou o merecido empate para a equipa portuguesa. Na sequência de um pontapé de canto cobrado por Daniela Arques para o segundo poste, a avançada Telma Encarnação rematou a bola de primeira para o fundo das redes.



A segunda mão dos ‘oitavos’ está agendada para 19 de novembro, a partir das 19:45, no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.



Se avançar para os ‘quartos’, o Sporting vai medir forçar com o vencedor do duelo entre as neerlandesas do Ajax e as suecas do Hammarby, com o primeiro jogo em casa.

