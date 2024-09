Sporting empresta Koba Koindredi ao Lausanne-Sport e Tanlongo ao Pafos

"O Lausanne-Sport anuncia a chegada de Koba Koindredi, proveniente do Sporting. O médio francês, de 22 anos, junta-se a nós por um ano de empréstimo, com uma opção de compra", lê-se no sítio do clube suíço na Internet.

Koba Koindredi, que já treinou hoje com o plantel do emblema de Lausana, chegou ao Sporting em janeiro último, após ter-se destacado no Estoril Praia.

No 10.º colocado da Superliga suíça alinha ainda o médio português Diogo Carraco.

Outro médio sem lugar no plantel comandado por Rúben Amorim, Mateo Tanlongo, rumou ao futebol cipriota.

"O Pafos anuncia o acordo com o Sporting para o empréstimo do jogador argentino Mateo Tanlongo, com opção de compra", escreveu o emblema cipriota, que conta com os lusos Kevin Nhaga, Pêpê Rodrigues e Domingos Quina, além do defesa cabo-verdiano João Correia.

Tanlongo, de 21 anos, foi contratado pelo Sporting em janeiro de 2023, ao Rosario Central, mas, na época passada, foi emprestado aos dinamarqueses do Copenhaga, na primeira parte da época, e, depois, ao Rio Ave.