Sporting encaixa nova verba com venda de Gyökeres ao Arsenal

O internacional sueco soma 23 jogos pelo Arsenal, mas só a 3 de janeiro, no jogo frente ao Bournemouth, é que chegou à marca dos 20 jogos com pelo menos 45 minutos em campo, uma das condições para que o Sporting voltasse a faturar.



Os contornos da transferência de Viktor Gyökeres para o Arsenal davam conta de que o Sporting poderia receber mais 10 milhões de euros, mediante determinados objetivos com o desempenho do jogador e do clube que agora representa.



A primeira parcela de 1,25 milhões de euros já está para chegar a Alvalade, com apenas cinco meses cumpridos do jogador em Londres, elevando o valor recebido para os 66,95 ME.



No acordo entre o clube de Alvalade e o Arsenal, ficou definido que o emblema inglês terá de pagar 1,25 milhões de euros por cada 20 jogos em que o sueco esteja em campo pelo menos 45 minutos, até um limite de 5 ME.



No mesmo sentido, o Sporting receberá 500 mil euros por cada 20 golos com contribuições do jogador, com um limite de 1 milhão de euros. Nesta que é a primeira temporada de Gyökeres nos Gunners, o jogador tem sete golos marcados e nenhuma assistência ao serviço do clube inglês.



Os últimos 4 milhões de euros contemplados nos objetivos referem-se às qualificações do Arsenal para a fase de liga da Liga dos Campeões. O Sporting recebe 1 ME por cada vez que os ingleses se apurarem para a prova milionária.