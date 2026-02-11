Em direto
Sporting perde com suecas do Hammarby na primeira mão dos quartos da Taça Europa

O Sporting perdeu com Hammarby, por 1-0, na primeira mão dos quartos de final da Taça Europa feminina em futebol, em Alcochete, e ficou obrigado a vencer na Suécia, na segunda mão, para seguir até às meias-finais.

Um golo solitário de Emilie Joramo, aos 69 minutos, valeu o triunfo às vice-campeãs nacionais da Suécia, apontadas como uma das principais candidatas a conquistarem a competição europeia iniciada este ano pela UEFA.

As visitantes, de resto, impuseram desde muito cedo a sua fisicalidade e um jogo de pressão alta, para dificultar a construção de jogo da equipa portuguesa.

A estratégia permitiu-lhes ter mais posse de bola e remates na primeira parte, o mais perigoso dos quais por Alice Carlosson (20), à trave, na sequência de um pontapé de canto.

Ainda assim, nessa fase, as ‘leoas’ iam conseguindo, a espaços, libertar-se da pressão das adversárias e chegar com algum critério à área contrária.

Flor Bonsegundo (27) podia mesmo ter marcado, num remate de primeira, após cruzamento de Beatriz Fonseca, mas a bola passou a poucos centímetros do poste e o encontro chegou ao intervalo empatado a zeros.

No segundo tempo, o técnico Micael Sequeira procurou refrescar o meio-campo e dar mais poder de explosão ao ataque, com as entradas de Brenda Pérez e Brittany Raphino, aos 65 minutos, mas foi o Hammarby a chegar à vantagem.

Um minuto após Svea Rehnberg também cabecear à trave, novamente num canto, aos 69, Emilie Joramo apareceu solta de marcação no coração da grande área ‘leonina’ e inaugurou o marcador, assistida por Stina Lennartsson.

Até ao final, o Sporting ainda procurou um golo que lhe permitisse encarar a segunda mão com mais otimismo, mas esbarrou na forte pressão defensiva do Hammarby e na desinspiração das suas avançadas, ilustrada em remates fracos de Carolina Santiago (73) e Jeneva Hernandez-Gray (79) para defesas fáceis da guarda-redes visitante.

O encontro da segunda mão dos quartos de final está marcado para 18 de fevereiro, em Estocolmo.

Se conseguir dar a volta à eliminatória e apurar-se para as meias-finais, o Sporting irá defrontar, na última semana de março e na primeira de abril, o vencedor da eliminatória entre Sparta Praga e Áustria Viena, que hoje empataram (0-0) na sua partida da primeira mão dos quartos de final.



Jogo no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.

Sporting – Hammarby, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadora:

0-1, Emilie Joramo, 69 minutos.

Equipas:

- Sporting: Anna Wellmann, Beatriz Fonseca, Ashley Barron, Mackenzie Cherry, Érica Cancelinha, Jeneva Hernandez-Gray, Daniela Arques (Brenda Pérez, 65), Andreia Bravo (Matilde Nave, 77), Flor Bonsegundo (Constança Maia, 87), Carolina Santiago (Ana Tomaz, 87) e Telma Encarnação (Brittany Raphino, 65).

(Suplentes: Catarina Potra, Caroline Wozniak, Rita Fontemanha, Brenda Pérez, Brittany Raphino, Samara Lino, Matilde Nave, Constança Maia, Tânia Rodrigues, Ana Laura e Ana Tomaz).

Treinador: Micael Sequeira.

- Hammarby: Melina Loeck, Sofia Reidy, Emilie Bragstad, Alice Carlsson, Gudrún Arnardóttir, Vilma Koivisto, Elin Sorum, Emilie Joramo, Stina Lennartsson (Mathilde Janzen, 86), Vilde Hasund (Bea Sprung, 90+2) e Svea Rehnberg.

(Suplentes: Cajsa Andersson, Alice Olsson, Bea Sprung, Mathilde Janzen, Hannah Sjödahl, Athinna Lundgren, Fanny Peterson, Sally Nylen e Stina Myren).

Treinador: William Strömberg.

Árbitro: Michalina Diakow (Polónia).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Stina Lennartsson (08), Jeneva Hernandez-Gray (33), Svea Rehnberg (83) e William Strömberg (treinador do Hammarby, 90+2).

Assistência: 371 espetadores.

