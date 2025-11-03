Sporting "sabe jogar futebol". Spalletti antecipa jogo "muito difícil" para Juventus

Na conferência de imprensa de antevisão do encontro, referente à quarta jornada da fase de liga, Spalletti, que assumiu o comando técnico da equipa de Turim há poucos dias, disse esperar muitas dificuldades frente ao campeão português, pois "o Sporting é uma equipa que sabe jogar futebol", que "tem uma ideia de jogo bem precisa".



O técnico italiano considerou que, apesar dessa ideia de jogo precisa, o futebol do conjunto orientado por Rui Borges "não é fácil de codificar", apontando que os bicampeões portugueses "são muito bons a fazer substituições de papéis" nas diferentes zonas do campo, e "têm grande qualidade no meio-campo".



Garantindo que a atual sobrecarga de jogos, com partidas praticamente de três em três dias, "não pode servir de desculpa", Spalletti admitiu que, tendo chegado há tão pouco tempo a Turim, ainda não é possível ver implementado o seu estilo de jogo e disse que já ficaria satisfeito se vir na terça-feira "algumas ideias" que tentou transmitir no treino de hoje.



O antigo selecionador italiano garantiu, no entanto, que o objetivo da Juventus é alcançar a primeira vitória na presente edição da Liga dos Campeões -- em que segue com dois empates e uma derrota ao cabo de três jornadas -, sublinhando que "é um privilégio jogar esta competição", mas insistiu que a 'velha senhora' terá de mostrar "muita personalidade".



Também presente nesta conferência de imprensa, o guarda-redes Michele Di Gregorio apontou que o objetivo é dar continuidade às duas recentes vitórias para o campeonato italiano (frente à Udinese e Cremonese), já depois da demissão de Igor Tudor, há precisamente uma semana.



"Temos de dar continuidade a estes triunfos e continuar neste caminho, mas não podemos relaxar", afirmou o guarda-redes italiano.



Sobre a chegada de Spalletti à Juventus, Di Gregorio, notando que o plantel só trabalhou com o novo treinador três dias, enfatizou ainda assim que aquilo que já o impressionou foi "a firmeza, vontade e ambição" do técnico e disse que a equipa tentará transportar essa "grande vontade" para o campo quando receber o Sporting.



O Sporting, 11º classificado, com seis pontos, defronta a Juventus, 25ª, com dois, no Allianz Stadium, em Turim, às 21:00 locais de terça-feira (20:00 em Lisboa), na quarta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, numa partida que será arbitrada pelo alemão Daniel Siebert.



