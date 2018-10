Sporting SAD anuncia venda de Rui Patrício por 18 milhões de euros

RTP Comentários 31 Out, 2018, 18:05 / atualizado em 31 Out, 2018, 18:21 | Futebol Internacional

Rui Patrício saiu do Sporting no fim da temporada passada | António Cotrim - Lusa

“A Sporting Clube de Portugal – Futebol, Sad (adiante Sporting SAD ou Sociedade) vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º-A, nº1 al. a) do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que, na presente data, celebrou um acordo relativo à transferência de Rui Pedro Dos Santos Patrício para o Wolverhampton Wanderers Football Club (1986) Limited no valor de €18.000.000,00 (dezoito milhões de euros)".















É com este comunicado que o Sporting fecha um capítulo que durava há meses. O clube de Alvalade anunciou que vai receber 18 milhões de euros pela venda do guardião português para a Premier League, que agora joga no Wolverhampton Wanderers.





Rui Patrício foi um dos jogadores que rescindiu unilateralmente contrato com o Sporting, depois do ataque à Academia de Alcochete, no dia 15 de maio. Os Leões anunciaram também que vão pagar quatro milhões de euros à Gestifute, valor inferior aos nove milhões que o clube devia, devido ao acordo de renovação de Patrício e Adrien Silva quando ainda se encontravam em Alvalade.





Na conclusão do acordo, o Sporting anunciou também que Rui Patrício abdicou de quaisquer direitos que poderia ter, após a rescisão unilateral de contrato.





"Por via do acordo celebrado o Jogador e a Sociedade renunciaram a quaisquer direitos de que pudessem ser titulares em virtude do contrato de trabalho desportivo e da resolução unilateral promovida pelo Jogador", explica o comunicado.