Sporting vende Mateus Fernandes ao Southampton

"A Sporting SAD informa que chegou a acordo com o Southampton para a transferência, a título definitivo, dos direitos desportivos do jogador Mateus Gonçalo Espanha Fernandes", revela o clube na informação à CMVM.



Na nota, os "leões" dão conta que a transferência de Mateus Fernandes, que assinou co o clube da Premier League por cinco anos, ronda os 20 ME, correspondentes a uma parcela fixa de 15 ME e a uma parcela variável de cinco ME, a ser paga no cumprimento de determinados objetivos.



O Sporting revela ainda ter garantido o direito de receber o montante correspondente a 10% da mais-valia de uma futura transferência do jogador, enquanto que o valor correspondente ao mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pela Sporting SAD e os encargos com os serviços de intermediação correspondem a cerca de 10% do valor de transferência.