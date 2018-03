Sportinguista Bas Dost entre os convocados da Holanda, de Ronald Koeman

Lusa Comentários 16 Mar, 2018, 18:14 | Futebol Internacional

O ex-treinador do Benfica, que elegeu 25 jogadores de uma lista de 33 pré-convocados, manteve a confiança no jogador 'leonino', segundo melhor marcador da I Liga portuguesa, com 22 golos, e convocou cinco estreantes, entre os quais Justin Kluivert, de 18 anos, filho de Patrick Kluivert.



Os outros novos nomes de Ronald Koeman, que também se estreia no comando da seleção holandesa, foram o guarda-redes Marco Bizot, o médio Guus Til e o avançado Wout Weghorst, todos do AZ Alkmaar, e o defesa Hans Hateboer, da Atalanta (Itália).



Fora dos convocados ficaram os veteranos Wesley Sneijder, que anunciou o adeus à seleção, Robin van Persie e Arjen Roben. Ronald Koeman também prescindiu dos serviços de Daley Blind, do Manchester United, por se encontrar lesionado.



Em relação à lista alargada de 33 jogadores, Koeman deixou ainda de fora o guarda-redes Jeroen Zoet (PSV), os defesas Janmaat (Watford, Ing), Bruma (Wolfsburg, Ale) e Karim Rekik (Hertha, Ale), o médio Ruud Vormer (Club Brugge, Bel) e os avançados Steven Bergwijn e Luuk de Jong (PSV).



Fora da fase final do Mundial2018, na Rússia, depois de já ter falhado o Europeu de 2016, a Holanda encontra-se já a preparar a sua participação na Liga das Nações, em que reparte o grupo com as seleções da Alemanha e da França.



O embate entre a Holanda e Portugal realiza-se a 26 de março, em Genebra, na Suíça.







Lista de 25 convocados:



- Guarda-redes: Jasper Cillissen (FC Barcelona, Esp), Marco Bizot (AZ, Hol) e Sergio Padt (Groningen, Hol).



- Defesas: Patrick van Aaholt (Crystal Palace, Ing), Nathan Aké (Bournemouth, Ing), Virgil van Dijk (Liverpool, Ing), Hans Hateboer (Atalanta, Ita), Matthijs de Ligt (Ajax, Hol), Kenny Tete (Lyon, Fra) e Stefan de Vrij (Lazio, Ita).



- Médios: Donny van de Beek (Ajax, Hol), Davy Propper (Brighton & Hove Albion, Ing), Marten de Roon (Atalanta, Ita), Kevin Strootman (Roma, Ita), Guus Til (AZ Alkmaar, Hol), Tonny Vilhena (Feyenoord, Hol), Georginio Wijnaldum (Liverpool, Ing) e Timothy Fosu-Mensah (Cristal Palace, Ing).



- Avançados: Ryan Babel (Besiktas, Tur), Steven Berghuis (Feyenoord, Hol), Memphis Depay (Lyon, Fra), Bas Dost (Sporting, Por), Justin Kluivert (Ajax, Hol), Wout Weghorst (AZ Alkmaar, Hol) e Quincy Promes (Spartak Moscovo, Rus).