Sportinguista Coates e benfiqusita Darwin Núñez nos convocados do Uruguai

Os futebolistas Sebastián Coates, do Sporting, e Darwin Núñez, do Benfica, integram o lote de 23 convocados da seleção uruguaia para os encontros com Chile e Equador, que marcam o arranque da fase de qualificação para o Mundial2022.