Futebol Internacional
Sportinguista Irankunda marca no empate da Austrália com o Brasil
O avançado do Sporting Nestory Irankunda marcou hoje o golo da Austrália no empate 1-1 com o Brasil, em jogo de preparação das duas seleções de futebol disputado em Townsville.
O extremo contratado esta época pelos ‘leões’ ao Watford inaugurou o marcador, aos 68 minutos, num livre direto superiormente executado, mas os brasileiros acabariam por fixar a igualdade em tempo de compensação, através de Rayan, aos 90+5.
Além de Irankunda, também o central Alessandro Circati, que alinha no Benfica, foi titular nos ‘socceroos’.
Além de Irankunda, também o central Alessandro Circati, que alinha no Benfica, foi titular nos ‘socceroos’.