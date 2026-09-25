Sportinguista Irankunda marca no empate da Austrália com o Brasil

O extremo contratado esta época pelos ‘leões’ ao Watford inaugurou o marcador, aos 68 minutos, num livre direto superiormente executado, mas os brasileiros acabariam por fixar a igualdade em tempo de compensação, através de Rayan, aos 90+5.



Além de Irankunda, também o central Alessandro Circati, que alinha no Benfica, foi titular nos ‘socceroos’.



