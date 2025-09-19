St. Pauli sofre primeira derrota e falha liderança à condição na Alemanha
O St. Pauli sofreu hoje em Estugarda a primeira derrota na liga alemã de futebol, ao cair por 2-0, e perdeu a oportunidade de passar a noite à condição na liderança na prova, no arranque da quarta jornada.
Depois de dois triunfo e um empate, a formação de Hamburgo chegou a Estugarda com a possibilidade de somar 10 pontos e ultrapassar durante a ronda o líder Bayern Munique, mas a equipa de Tiago Tomás, que foi titular, acabou por estragar os planos, muito graças ao capitão Ermedin Demirovic.
Já depois de Stiller ter falhado uma grande penalidade para a equipa da casa, o avançado bósnio marcou, aos 43 minutos, e assistiu o marroquino Bilal El Khannouss, aos 50.
Com este resultado, o St. Pauli, que contou com o luso-francês Mathias Pereira Lage, manteve os sete pontos, ficando para já no quarto posto, enquanto o Estugarda passou a ter seis e saltou à condição para sétimo.
Já depois de Stiller ter falhado uma grande penalidade para a equipa da casa, o avançado bósnio marcou, aos 43 minutos, e assistiu o marroquino Bilal El Khannouss, aos 50.
Com este resultado, o St. Pauli, que contou com o luso-francês Mathias Pereira Lage, manteve os sete pontos, ficando para já no quarto posto, enquanto o Estugarda passou a ter seis e saltou à condição para sétimo.