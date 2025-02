Stade Briochin surpreende Nice na Taça de França

O Stade Briochin, do quarto escalão, afastou o Nice da Taça de França de futebol, ao conseguir a reviravolta no marcador nos minutos finais do jogo dos "oitavos".

A perder desde o minuto 55, quando Tom Louchet inaugurou o marcador, o modesto Stade Briochin nunca desistiu, marcando o golo do triunfo já nos descontos.



Depois de empatar aos 88, a equipa do quarto escalão viu o defesa Hugo Boudin ‘bisar’ aos 90+7, para carimbar o acesso aos quartos de final da Taça de França.



A proeza da equipa amadora perante o quinto classificado do campeonato francês e finalista da competição em 2022 ofuscou, quase o feito do secundário Guingamp, que eliminou o também primodivisionário Toulouse.



O 10.º classificado da Ligue 1 foi derrotado com golos de Kalidou Sidibé (52 minutos) e Tanguy Ahile (89).