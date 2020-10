Stephan el Shaarawy testa positivo e deixa seleção da Itália

Segundo Andrea Ferretti, os resultados chegaram na manhã de hoje, à chegada a Bérgamo, cidade que vai albergar o Itália-Holanda, e El Shaarawy "testou positivo", mas não excluiu que possa ser "um falso positivo", por uma amostra com "baixa carga viral".



O avançado, que joga nos chineses do Shanghai Shenhua, submeteu-se a um teste serológico com resultado negativo, adiantou o médico.



Roberto Mancini orientou um treino da seleção transalpina com distanciamento social entre os futebolistas, perante a incerteza sobre os resultados da última bateria de testes, uma situação prevista no protocolo sanitário da UEFA.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e oitenta e um mil mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 2.110 em Portugal.