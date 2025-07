Stéphanie Frappart arbitra final do Euro feminino

"Estamos satisfeitos com o desempenho dos árbitros neste torneio. As árbitras deram um grande passo em termos de preparação física e qualidade da arbitragem. Stéphanie Frappart merece esta nomeação, pois é um modelo para a nova geração de árbitras, devido ao seu profissionalismo e atitude dentro e fora de campo", assinalou o diretor de arbitragem da UEFA, Roberto Rosetti.



A gaulesa de 41 anos, árbitra internacional desde 2011, apitou 111 partidas da UEFA ao longo da carreira e, nesta fase final, comandou duas partidas da fase de grupos e o jogo dos quartos de final entre Noruega e Itália (1-2).



"Estou muito feliz por ter sido escolhida para apitar a final do Euro feminino. É uma grande honra e um momento de orgulho no final de um torneio maravilhoso", realçou Stéphanie Frappart, que vai contar com a compatriota Camille Soriano e com a italiana Francesca di Monte como assistentes.



A italiana Marie Caputi vai estar como quarto árbitro, a suíça Susanne Küng como reserva, e a francesa Willy Delajod vai estar no videoárbitro, acompanhada pela alemã Christian Dingert.



A final entre Inglaterra e Espanha vai ser disputada no no Estádio St. Jakob-Park, em Basileia, onde vai ser reeditada a final do Mundial2023, entre a Inglaterra, detentora do título, e a Espanha, campeã do mundo.