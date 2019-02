Stephen Eustáquio representa seleção do Canadá

Mário Aleixo - RTP Comentários 23 Fev, 2019, 08:47 / atualizado em 23 Fev, 2019, 08:47 | Futebol Internacional

"Estamos a trazer Stephen Eustáquio para as cores canadianas e ele está entusiasmado com este novo percurso, uma viagem que vai mudar este país para sempre", refere aquele organismo na sua conta no Twitter.



O médio defensivo de 22 anos, atualmente ao serviço dos mexicanos do Cruz Azul, escolheu o Canadá, preterindo Portugal, ao nível sénior, após sete presenças nos sub-21 portugueses.



"Tenho grandes sonhos em jogar pelo Canadá porque hoje em dia temos jogadores como Atiba Hutchinson (Besiktas), Junior Hoilett (Cardiff) ou Alphonso Davies (Bayern Munique)", disse Eustáquio, numa mensagem colocada no Twitter da federação.



O luso-canadiano acrescentou que estes jogadores "estão a levar o Canadá para um outro nível".



"Quero fazer parte desse momento, jogando pelo Canadá", prometeu.



O selecionador canadiano, John Herdman, disse num vídeo publicado no Youtube que está já em contacto com Stepehn Eustáquio "há mais de um ano".



Natural de Leamington (sul do Ontário), filho de emigrantes portugueses, Eustáquio representou clubes como Leixões e Chaves.



O Canadá defronta a Guiana Francesa para a qualificação da Liga das Nações da Concacaf no dia 24 de março, no BC Place, em Vancouver.