Steve Cooper é o novo treinador do Leicester

Steve Cooper, de 44 anos, que anteriormente treinou o Swansea e o Nottingham Forest, substituirá no banco do campeão inglês de 2016 o italiano Enzo Maresca, que ingressou no Chelsea.”, disse o presidente do Leicester, Aiyawatt Srivaddhanaprabha.O Leicester regressa à Premier League na próxima temporada, depois de despromovido em 2022/23 e de terem passado apenas uma época no escalão secundário, em que se sagrou campeão do Championship (segundo escalão do futebol inglês).