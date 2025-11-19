Steve McClaren demite-se após Jamaica falhar apuramento direto

"Liderar esta equipa foi uma das maiores honras da minha carreira, mas no futebol é preciso haver resultados e esta noite ficámos aquém do nosso objetivo", afirmou McClaren, de 64 anos, ao anunciar a saída.



A seleção jamaicana precisava de vencer para garantir a qualificação automática, mas apesar de acertar por três vezes na trave, não conseguiu marcar.



O empate permitiu a Curaçau apurar-se pela primeira vez para a fase final de um Campeonato do Mundo.



Favorita no Grupo B das eliminatórias, a Jamaica terminou apenas no segundo lugar. Ainda assim, mantém possibilidades de chegar ao Mundial de 2026, a disputar-se no Canadá, México e Estados Unidos, mas terá de ultrapassar os play-offs intercontinentais, que se disputam em março, no México, e que atribuem duas vagas.



Nesta fase, estarão também o Iraque e a República Democrática do Congo, cabeças de série, além da Bolívia, Suriname e Nova Caledónia.



O treinador, que já liderou a seleção de Inglaterra, acrescentou que "é responsabilidade do líder tomar decisões para o melhor da equipa", justificando a demissão com a necessidade de "uma nova voz" e "uma nova energia" no comando técnico da Jamaica.



A federação jamaicana deverá definir nos próximos dias quem assumirá a equipa nos play-offs.

