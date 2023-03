Steven Vitória convocado pelo Canadá para a Liga das Nações

”, escreveu o clube transmontano na sua página na rede social Facebook.De acordo com a mesma nota, o internacional canadiano ainda será opção para a visita ao Estoril Praia, para a 25.ª jornada da I Liga Portuguesa de futebol, viajando para o continente americano após a mesma.Natural de Toronto, Steven Vitória conta com 38 internacionalizações e quatro golos ao serviço da seleção canadiana.A fase de grupos da Liga das Nações CONCACAF 2022/23, composta por 34 partidas, decorrerá de 23 a 28 de março e irá determinar quais as quatro seleções que irão participar nas finais desta competição.A seleção canadiana encontra-se no Grupo C da Liga A, juntamente com Curaçao e Honduras.Nesta fase ficarão ainda definidas as 24 equipas que irão disputar a Copa de Ouro da CONCACAF e os conjuntos das Ligas B e C que passarão a integrar as Ligas A e B, respetivamente, na Liga das Nações da próxima época.