Stones assina pelo Inter

“O central assinou contrato com o Inter Milão até 30 de junho de 2028”, informaram os ‘nerazzurri’, numa nota publicada no sítio oficial na Internet.



Stones, de 32 anos, vai cumprir a primeira experiência fora de Inglaterra, após ter representado o Manchester City entre 2016 e 2026, conquistando 19 troféus, incluindo seis campeonatos, uma Liga dos Campeões e um Mundial de clubes, num total de 295 jogos, 19 golos e nove assistências.



Apesar de ter enfrentado várias lesões nas últimas temporadas, o defesa participou na fase final do Mundial2026 e contribuiu para o terceiro lugar da Inglaterra, que alcançou o segundo melhor desempenho de sempre na competição, 60 anos depois do título conquistado na condição de anfitriã.



Stones terminou contrato com o Manchester City em junho e rumou sem custos de transferência ao Inter Milão, o quarto clube da sua carreira sénior, na qual atuou ainda por Barnsley (2012-2013) e Everton (2013-2016).



O defesa é o quarto reforço do Inter Milão para 2026/27, após o também central suíço Manuel Akanji, contratado em definitivo ao Manchester City, o guarda-redes Ivan Provedel (ex-Lazio) e o médio sérvio Aleksandar Stankovic (ex-Club Brugge), de regresso aos ‘nerazzurri’ um ano depois.