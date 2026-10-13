Stopira despede-se da seleção de Cabo Verde ao fim de 18 anos

“Hoje, depois de 18 anos a vestir com orgulho a camisola da Seleção Nacional, chegou o momento de dizer adeus”, escreveu o futebolista, de 38 anos, numa mensagem publicada nas suas redes sociais, na qual assinalou o primeiro aniversário da inédita qualificação cabo-verdiana para o Mundial2026.



Stopira, que não revelou mais detalhes sobre a decisão, recordou os “anos de sacrifícios, alegrias, lágrimas, vitórias e derrotas”, destacando o “amor por Cabo Verde” e agradecendo aos treinadores, companheiros e restantes profissionais, bem como ao povo cabo-verdiano, pelo apoio recebido ao longo do percurso.



“Saio da seleção, mas Cabo Verde nunca sairá de mim”, acrescentou o jogador, que desejou “muita força e sucesso” aos ‘tubarões azuis’.



A cumprir a sexta temporada em Portugal e a terceira ao serviço do Torreense, depois de passagens pelo Santa Clara, entre 2008 e 2010, e pelo Feirense (2011/12), o internacional cabo-verdiano integrou a seleção que fez história no Mundial2026, disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá, tendo sido eliminada pela Argentina nos 16 avos de final.



