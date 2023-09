Em Viena, um golo na própria baliza de Schnegg, aos 21 minutos, deu vantagem ao emblema da capital austríaca, mas a resposta do Sturm chegou ainda antes do tempo de descanso, por Prass (25).



Com esta igualdade, o clube de Graz segue no segundo posto, com 18 pontos, mas desperdiçou a oportunidade de se isolar na liderança, na qual se mantém o Salzburgo (19), oponente do Benfica na Liga dos Campeões, que venceu na Luz na quarta-feira por 2-0 na primeira jornada do Grupo D.