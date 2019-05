Sub-20 de Portugal procuram terceiro título mundial

Mário Aleixo - RTP Comentários 21 Mai, 2019, 08:16 / atualizado em 21 Mai, 2019, 08:16 | Futebol Internacional

Esta será a 12.ª participação da seleção lusa em Mundiais de sub-20 e a quinta seguida, uma série iniciada na edição de 2011, cuja final perdeu para o Brasil, depois de ter erguido o troféu em 1989, na Arábia Saudita, e em 1991, em Lisboa.



A equipa comandada por Hélio Sousa chega à Polónia com a geração que se sagrou campeã europeia de sub-17, em 2016, e sub-19, no ano passado, e que, apesar de não ter o benfiquista João Félix, tem à disposição Diogo Dalot, Florentino, Gedson Fernandes, Jota, Rafael Leão ou Trincão, por exemplo.



Numa prova que, ao longo dos anos, ajudou a consagrar nomes como Diego Armando Maradona, Paulo Silas, Robert Prosinecki, Zvominir Boban, Pablo Aimar, Javier Saviola, Lionel Messi, Sergio Aguero ou Paul Pogba, Portugal terá pela frente a Argentina, recordista de troféus (seis), a Coreia do Sul, vice-campeã asiática, e a África do Sul, que conta com Kobamelo Kodisang, avançado da Sanjoanense.



Fora da fase final ficaram seleções como o Brasil, campeão mundial de sub-20 por quatro vezes, mas que não fez melhor do que um quinto lugar no Sul-Americano de sub-20, e a Inglaterra, detentora do troféu, conquistado em 2017, além de Espanha, Alemanha e Holanda, países com reconhecida capacidade na formação.



Desfilar de estrelas



Competição arranca quinta-feira



A jogar em casa, a anfitriã Polónia vai defrontar Colômbia, Taiti e o vice-campeão africano, o Senegal, no grupo A, enquanto o grupo B integra a Itália, medalha de bronze do último Mundial, México, Japão e o campeão sul-americano, Equador, do sportinguista Gonzalo Plata.Nos italianos, a grande ausência é o avançado Moise Kean, da Juventus, que já foi 'promovido' à principal seleção transalpina, um ano após ter brilhado no Europeu de sub-19, inclusive marcando dois golos na final perdida para Portugal (4-3).O Uruguai, que eliminou a seleção portuguesa na edição transata, terá pela frente Honduras, Nova Zelândia, campeã da Oceânia, e Noruega, no grupo C.Já no grupo D, a Nigéria, que perdeu por 2-0 com Portugal, na final de 1989, em Riade, ficou inserida no grupo com Ucrânia, Qatar, seleção orientada pelo português Bruno Pinheiro, e Estados Unidos, conjunto do qual faz parte o guarda-redes Carlos dos Santos, que alinha nos juniores do Benfica.Na França, campeã do mundo em 2013, mas que tinha falhado as duas edições anteriores, destacam-se Alban Lafont, titular da Fiorentina, ou o defesa Zagadou, que atuou em vários jogos pelo Borussia Dortmund.No grupo E, os gauleses enfrentam o Mali, campeão africano da categoria e terceiro nos Mundiais de 1999 e 2015, a Arábia Saudita, campeã asiática, e do Panamá.O Campeonato do Mundo de sub-20 realiza-se entre 23 de maio e 15 de junho, nas cidades de Bielsko-Biala, Bydgoszcz, Gdynia, Lodz, Lublin e Tychy.Portugal estreia-se na prova em 25 de maio, contra a Coreia do Sul, seguindo-se os embates com a Argentina, no dia 28, e África do Sul, em 31, sendo que os três encontros serão disputados em Bielsko-Biala.Os dois primeiros classificados de cada um dos seis grupos e os quatro melhores terceiros seguem para os oitavos de final.