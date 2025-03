Sub-21 sofrem frente à Roménia primeira derrota desde novembro de 2023

No Estádio Municipal de Famalicão, o encontro foi de desinspiração por parte da formação lusa, que oscilou entre períodos de maior domínio e quebra, nomeadamente nos momentos finais, em que permitiu o golo de Cristian Mihai, aos 89 minutos.

A última derrota de Rui Jorge na seleção de 'esperanças' remontava a 20 de novembro de 2023, quando Portugal sofreu na Grécia (2-1) o único desaire na fase de qualificação para o Campeonato da Europa, em que Portugal venceu o Grupo G, com 27 pontos em 10 partidas.Os romenos, que haviam conseguido a qualificação direta para o Euro2025, apresentavam-se como um adversário exigente à partida, pelos resultados recentes, e justificaram o estatuto logo na entrada da partida.Na primeira meia hora, Portugal não conseguiu ter um controlo absoluto da partida, com os forasteiros a conseguirem, por várias ocasiões, instalarem-se com posse de bola no meio-campo ofensivo.Aos sete minutos, Louis Munteanu, num lance algo fortuito, acabou por se isolar diante do guarda-redes João Carvalho, mas atirou para fora, na melhor situação de golo de todo o primeiro tempo, pobre em aproximações às balizas.Para o segundo tempo, o selecionador romeno trocou todos os 11 elementos, enquanto Rui Jorge promoveu quatro entradas, com a saída da dupla atacante composta por Tiago Tomás e Fábio Silva para um '4-3-3' que permitia uma maior largura no terreno.A seleção portuguesa melhorou bastante com as substituições e praticou um futebol impositivo, tendo ficado perto do golo aos 56, por João Marques, que rematou à entrada da área após boa iniciativa do 'endiabrado' Carlos Borges, provocador de múltiplos desequilíbrios na defesa romena.Em três minutos, entre os 86 e os 88, os portugueses tornaram-se displicentes e viram a Roménia acertar duas vezes nos ferros da sua baliza por erros defensivos clamorosos.À terceira seria de vez e Portugal viria a ser castigado pela desconcentração nos minutos finais, com Cristian Mihai, aos 89 minutos, a selar o resultado final com um grande remate de fora da área, depois de tirar dois adversários do caminho.Os comandados de Rui Jorge defrontam a Inglaterra, na segunda-feira, a partir das 19:45, em West Bromwish, no que será o último teste antes do Campeonato da Europa da categoria, que se disputa de 11 a 28 de junho, na Eslováquia.Jogo no Estádio Municipal de FamalicãoPortugal - Roménia, 0-1.Ao intervalo: 0-0.Marcador:0-1, Cristian Mihai, 89.Equipas:- Portugal: João Carvalho, Rodrigo Pinheiro, João Muniz, Jónatas Noro, Flávio Nazinho (Francisco Chissumba, 46), Pedro Santos (Dário Essugo, 74), Mateus Fernandes (João Marques, 46), Diogo Nascimento (Gonçalo Nogueira, 74), Gustavo Sá (Carlos Borges, 46), Fábio Silva (Diego Moreira, 46) e Tiago Tomás (Henrique Araújo, 46).(Suplentes: Diogo Pinto, Eduardo Quaresma, Christian Marques, Francisco Chissumba, Dário Essugo, João Marques, Gonçalo Nogueira, Carlos Borges, Henrique Araújo, Rodrigo Gomes, Joelson Fernandes e Diego Moreira.Selecionador: Rui Jorge.- Roménia: Alexandru Rosca (Otto Hindrich, 46), Dan Sirbu (Darius Oroian, 46), Matteo Dutu (Cristian Ignat, 46), Matei Ilie (Umit Akdag, 46), Costin Amzar (Andrei Borza, 46), Ovidiu Perianu (Rares, Ilie, 46), Stefan Baiaram (Ionut Cojocaru, 46), Dina Grameni (Marius Corbu, 46), Catalin Cirjan (Ianis Stoica, 46), Andrei Gheorghita (Alexandru Musi, 46) e Louis Munteanu (Ionut Cojocaru, 46).(Suplentes: Vlad Rafaila, Otto Hindrich, Darius Oroian, Cristian Ignat, Umit Akdag, Andrei Borza, Rares Ilie, Marius Corbu, Cristian Mihai, Ionut Cojocaru, Alexandru Musi e Ianis Stoica).Selecionador: Daniel Pancu.Árbitro: Chrysovalantis Theouli (Chipre).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Dina Grameni (12) e Catalin Cirjan (30).Assistência: Cerca de 500 espetadores.