Sudakov dispensado da seleção ucraniana devido a lesão e viaja para Portugal

O clube lisboeta avança ainda que o médio ucraniano tem chegada prevista hoje a Portugal e será reavaliado pelo departamento médico dos ‘encarnados’.



Sudakov, reforço esta época das ‘águias’, saiu lesionado no braço esquerdo, que foi imobilizado, e vai falhar o jogo de segunda-feira com o Azerbaijão, também do Grupo D de qualificação para o Mundial2026 de futebol.



O Benfica, que tem vários jogadores em compromissos com as seleções, volta a jogar, após a pausa da FIFA, na sexta-feira, dia em que visita o Desportivo de Chaves (19:30), na terceira eliminatória da Taça de Portugal.



Na semana seguinte, os ‘encarnados’ jogam fora com o Newcastle (21 de outubro), na terceira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, e, depois, recebem o Arouca no sábado, dia 25 de outubro, em jogo da I Liga.