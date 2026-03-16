Sueco Glenn Nyberg nomeado para receção do Sporting de Braga ao Ferencváros

O sueco, de 37 anos, vai ser auxiliado pelos seus compatriotas Mahbod Beigi e Andreas Soderkvist, com Kristoffer Karlsson como quarto árbitro. O neerlandês Pol van Boekel vai ser o videoárbitro, apoiado por Dennis Higler.



Esta será a segunda vez que Glenn Nyberg vai dirigir os bracarenses, depois de já ter estado na vitória frente aos búlgaros do Ludogorets (4-2), na fase de grupos da Liga Europa na época 2021/22.



O ‘juiz’ já se cruzou também com o Benfica e com as seleções portuguesas de sub-21 e ‘AA’, com a última presença a ser na derrota de Portugal na visita à República da Irlanda (2-0), na fase de qualificação para o Mundial2026.



O Sporting de Braga vai procurar dar a volta à eliminatória em casa, depois da derrota na primeira mão, por 2-0, com o objetivo de chegar aos quartos de final da competição.



O jogo entre o Sporting de Braga e o Ferencváros está agendado para quarta-feira, pelas 15:30, no Estádio Municipal de Braga.