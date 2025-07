Sueco Viktor Gyökeres deixa Sporting e ruma ao Arsenal por 65,8 ME

“A Sporting SAD chegou a acordo com o Arsenal para a transferência, a título definitivo, dos direitos desportivos do jogador Viktor Einar Gyökeres”, anunciaram hoje os bicampeões nacionais de futebol, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).









A imagem não deixa dúvidas e é confirmada pelas boas vindas dadas com a frase "Temos o prazer de anunciar que o internacional sueco Viktor Gyökeres assinou connosco um contrato de longo prazo."





O técnico Mikel Arteta acrescentou: "Estamos muito felizes em receber Viktor Gyökeres no clube. A consistência que ele demonstrou em suas atuações e a disponibilidade que ele tem demonstrado têm sido excepcionais, e sua contribuição para os gols fala por si."



Gyökeres deixa os 'leões', após duas époocas, 97 golos e 102 jogos, e 14 dias depois de ter falhado a apresentação junto da equipa bicampeã nacional de futebol, no dia 12 de julho, quando iniciou o estágio em Lagos.Praticamente desde a final da Taça de Portugal, o melhor marcador da I Liga nas últimas duas temporadas tem estado no centro de um ‘braço de ferro’ tendo em vista a sua transferência, numa 'novela' que hoje teve fim com a anunciada venda para o Arsenal.O avançado, de 27 anos, chegou ao clube lisboeta no início de 2023/24, proveniente dos ingleses do Coventry, por 20 ME, assinando um contrato até 2027/28, com uma cláusula de rescisão de 100 ME, numa aposta pessoal do então treinador Ruben Amorim.Em duas épocas de ‘leão ao peito', Gyökeres somou 102 jogos, 97 golos e 27 assistências, com um impacto ofensivo raramente visto em Portugal.Foi decisivo na 'dobradinha' conquistada pelos ‘leões’, que não venciam campeonato e Taça de Portugal na mesma época desde 2001/02. O bicampeonato, por sua vez, escapava ao emblema 'verde e branco' há mais de 70 anos.Na última temporada, o internacional sueco marcou 54 golos e 13 assistências em 52 partidas realizadas pelo Sporting, sendo o melhor marcador da I Liga (39 golos), estatuto que já tinha conquistado na época anterior, com 29 tentos.A dimensão goleadora de Gyökeres estendeu-se à seleção, sagrando-se o melhor marcador da Liga das Nações, com nove tentos, mais um do que Cristiano Ronaldo, mesmo com a Suécia a competir na Liga C.A reta final da época ficou marcada por declarações do empresário do avançado nórdico e pela polémica em torno do seu futuro, com relatos de uma alegada promessa de venda por 60 ME mais bónus. O presidente do clube, Frederico Varandas, desmentiu qualquer compromisso, sublinhando que o Sporting não recebeu propostas formais e que nunca fixou um preço de venda. Confirmou, no entanto, que em 2023 admitiu negociar abaixo da cláusula de rescisão de 100 ME, caso o rendimento justificasse.Candidato até final à Bola de Ouro de 2024/25, num duelo com o francês Kylian Mbappé, do Real Madrid — prémio que acabou por não vencer, penalizado pelo coeficiente do campeonato português —, Gyökeres consolidou-se como uma das figuras maiores do futebol nacional no século XXI, saindo como ídolo de Alvalade e símbolo de uma era vitoriosa do Sporting.