Suíça convoca Embolo, Frei e Seferovic para jogos com Hungria e Portugal

O selecionador Vladimir Petkovic divulgou hoje uma lista de 23 jogadores, em que consta o avançado benfiquista Haris Seferovic, num grupo em que Breel Embolo, avançado de 20 anos do Schalke, regressa após longo período.



O jogador esteve fora da seleção helvética praticamente um ano, por lesão, tendo disputado o último encontro internacional a 10 de outubro, na vitória frente a Andorra (2-1), mas lesionou-se seriamente cinco dias depois, ao serviço do Schalke 04.



O jogador colmata a ausência de Edimilson Fernandes, com uma lesão no tornozelo, enquanto Fabian Frei, que tinha sido chamado em junho, para os jogos com a Bielorrússia e as Ilhas Faroé, vem substituir Gelson Fernandes, com uma rotura muscular.



A Suíça, que venceu todos os oitos jogos disputados, entra numa fase crucial do Grupo B, que lidera, com jogos em casa com a Hungria (07 de outubro) e fora, no Estádio da Luz, em Lisboa, com Portugal.



No Grupo B, a vantagem da Suíça é de mais três pontos em relação a Portugal, segundo classificado, o que poderá tornar o jogo entre ambos como absolutamente decisivo na qualificação direta para o Mundial2018.



Apenas o vencedor de cada um dos nove grupos tem lugar garantido no Mundial da Rússia, enquanto os oito melhores segundos irão disputar um 'play off' de acesso.



A duas jornadas do final do apuramento, a Suíça tem 24 pontos, e Portugal 21, seguidos de longe pela Hungria, com 21.



O registo dos suíços equivale a oito vitórias em oito jogos, tendo vencido Portugal na primeira jornada, por 2-0, quando o internacional português Cristiano Ronaldo estava fora da equipa das 'quinas', por lesão.







Lista dos 23 convocados:



- Guarda-redes: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach/Ale), Roman Bürki (Borussia Dortmund/Ale) e Marwin Hitz (Augsburgo/Ale).



- Defesas: Manuel Akanji (Basileia), Johan Djourou (Antalyaspor/Tur), Fabian Schär (Deportivo Corunha/Esp), Stephan Lichtsteiner (Juventus/Ita), Michael Lang (Basileia), Ricardo Rodríguez (AC Milan/Ita), Jean-François Moubandje (Toulouse/Fra) e Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach/Ale).



-- Médios: Valon Behrami (Udinese/Ita), Blerim Dzemaili (Impact Montreal/Can), Fabian Frei (Mainz/Ale), Remo Freuler (Atalanta/Ita), Granit Xhaka (Arsenal/Ing), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach/Ale) e Steven Zuber (Hoffenheim/Ale).



- Avançados: Eren Derdiyok (Galatasaray/Tur), Breel Embolo (Schalke 04/Ale), Admir Mehmedi (Bayer Leverkusen/Ale), Haris Seferovic (Benfica/Por) e Xherdan Shaqiri (Stoke City/Ing).