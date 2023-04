Suíça vai organizar Campeonato da Europa feminino de futebol de 2025

A Suíça venceu a votação final, com nove votos, batendo a candidatura nórdica, protagonizada por Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia, com quatro, sucedendo à Inglaterra, organizadora da fase final do Europeu de 2022.

Na segunda volta, a organização helvética já tinha sido a mais votada, com seis, à frente da nórica, com quatro, e da Polónia, que, com três, foi eliminada.

A primeira votação resultou no afastamento da França do processo, com apenas um voto, perante o empate entre as outras três candidaturas (Suíça, Polónia e nórdica), com quatro cada.

"Após um processo muito complicado e três rondas de votação, escolhemos, através de um processo democrático, o organizador do Euro2025: a Suíça", revelou, em Lisboa, o presidente da UEFA, o esloveno Aleksander Ceferin.

A fase final do Campeonato da Europa feminino de 2025 vai ser disputada por 16 seleções, em oito estádios da Suíça, durante o verão de 2025.

A deliberação do Comité Executivo da UEFA antecedeu a realização do Congresso da UEFA em Lisboa, na quarta-feira, tendo ficado marcada nova reunião do órgão para 28 de junho, na sede do organismo que rege o futebol europeu, em Nyon, na Suíça.