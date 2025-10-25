Sunderland bate Chelsea na compensação, Newcastle agudiza crise de Marco Silva

Em Stamford Bridge, o argentino Alejandro Garnacho estreou-se a marcar pelos ‘blues’, logo à passagem do minuto quatro, uma vantagem que foi desfeita pelo francês Wilson Isidor, aos 22.



No segundo tempo, e numa altura em que o português Pedro Neto já tinha sido rendido pelo brasileiro Andrey Santos no Chelsea, o marroquino Chemsdine Talbi (90+3) ‘vestiu a capa de herói’ e marcou ‘fora de horas’ para o emblema que este ano regressou à elite do futebol inglês.



Com este desfecho, os ‘black cats’ sobem, provisoriamente, à vice-liderança do campeonato, com 17 pontos, contra os 19 do líder isolado Arsenal, 16 do Manchester City (terceiro colocado), 15 do Liverpool (quarto) e do Bournemouth (quinto), todos ainda com o jogo da ronda nove por realizar.



O Chelsea segue no sétimo lugar, com 14, mas pode vir a ser ultrapassado por Crystal Palace (oitavo, com 13), mas também pelo Manchester United (nono, com 13), de Ruben Amorim, e Brighton (10.º, com 12), que hoje se defrontam.



Depois do triunfo diante do Benfica (3-0), para a terceira ronda da fase de liga da Liga dos Campeões, os ‘magpies’ voltaram a vencer, desta vez frente ao Fulham, que desperdiçou a oportunidade de voltar a pontuar na prova, ao permitir o golo do brasileiro Bruno Guimarães em cima do minuto 90.



Antes, foi Jacob Murphy a abrir o marcador para os locais em St. James’ Park, aos 18 minutos, com a resposta a surgir já no segundo tempo, através do sérvio Sasa Lukik (56).



O Newcastle ocupa, à condição, o 11.º lugar, com 12 pontos, e os ‘cottagers’ seguem em 16.º, com oito.

