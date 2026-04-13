Futebol Internacional
Sunderland condena insultos racistas direcionados a Brian Brobbey
O Sunderland condenou hoje os insultos racistas dirigidos ao avançado Brian Brobbey nas redes sociais, após a vitória da sua equipa por 1-0 frente ao Tottenham, na 32.ª jornada da Liga inglesa de futebol.
O gesto em causa é relativo a uma jogada em que o argentino Cristian Romero se lesionou, num lance em que o avançado neerlandês, ao tentar alcançar a bola, empurrou inadvertidamente o defesa-central argentino, que o levou à colisão com o seu guarda-redes.
"Estamos com o Brian e apoiamo-lo. Este não é um incidente isolado e lamentamos a frequência com que este comportamento inaceitável ocorre, tanto no campo como nas redes sociais", afirmou o clube num comunicado.
A Premier League expressou a sua indignação e frisou que “o racismo não tem lugar na sociedade”, salientando que vai continuar empenhada em “trabalhar com clubes, autoridades, polícia e plataformas para abordar este problema, assim como apoiar as investigações para levar os responsáveis à justiça”.
