Sunderland empata e falha ataque aos lugares de acesso às provas da UEFA

No fecho da 18.ª jornada, num dos muitos dérbis londrinos, o Tottenham, com o português João Palhinha a sair do 'banco' aos 62 minutos, venceu por 1-0 em casa do Crystal Palace, com um golo de Archie Gray, aos 42 minutos, assistido pelo brasileiro Richarlison, na sequência de um canto.

(Foto: Dylan Martinez - Reuters)

O costa-marfinense Simon Adingra colocou os anfitriões em vantagem aos 28 minutos, mas os visitantes chegaram ao empate aos 47, por Dominic Calvert-Lewin, que elevou para seis o número de jogos consecutivos a marcar.Após o golo do empate, o Leeds criou algumas situações de perigo e pressionou o Sunderland, que se apresentou com muitas baixas e um banco de suplentes com alguns estreantes, mas o resultado não se alteraria até ao final do jogo.Os 'black cats', que somaram cinco pontos nas últimas três jornadas, caíram da sexta para a sétima posição, com 28, sendo ultrapassados pelo Manchester United, de Rúben Amorim, e falharam o ataque ao quinto lugar, ocupado pelo Chelsea, ao alcance de uma vitória.Já os 'whites', que pontuam há cinco rondas consecutivas, em que alcançaram duas vitórias e três empates, seguem na 16.ª posição, com 20 pontos, agora a sete da linha virtual de despromoção.Os 'eagles' estiveram sempre por cima do jogo e dispuseram de mais bola e situações de perigo, mas os 'spurs' foram mais eficazes e viram ainda uma bola ao poste pelo francês Wilson Odobert, aos 88 minutos, e dois golos anulados a Richarlison, por fora de jogo.O encontro foi marcado por várias ausências em ambas as equipas, quer por castigos, lesões e jogadores ao serviço das respetivas seleções na Taça das Nações Africanas, e pelo regresso do Tottenham às vitórias após duas derrotas consecutivas na Premier League.A formação comandada por Thomas Frank, que somou a quinta vitória fora de casa, ascendeu à 11.ª posição, com 25 pontos, ultrapassando Everton (12.º), Brighton (13.º) e Newcastle (14.º), enquanto o Palace, que não ganha há cinco jogos em todas as provas, é nono, com 26.