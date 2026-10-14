Sunderland encara Torreense com rigor de jogo da Premier League

“Preparámos este jogo tal como se fosse um jogo da Premier League, seguindo exatamente o mesmo processo”, afirmou o técnico francês, na antevisão ao encontro de quinta-feira, numa unidade hoteleira, em Lisboa.



Aos jornalistas, Le Bris explicou que o trabalho incluiu uma análise detalhada das capacidades ofensivas do Torreense, sublinhando que a Liga Europa também exige os mais elevados padrões de preparação.



“Diria que é uma boa equipa. Se olharmos para o jogo contra o FC Porto, no início da época [a contar para Supertaça], em que perderam por apenas 1-0, isso demonstra a qualidade desta equipa. São capazes de dar luta a uma das melhores equipas da Europa e são uma boa equipa, por isso é importante ter isso em conta”, referiu.



O técnico recusou desvalorizar o conjunto orientado por Luís Tralhão por competir na II Liga portuguesa e garantiu que o Sunderland vai encarar o encontro com seriedade, apesar da necessidade de gerir o calendário, que inclui também jogos com Bournemouth e Lech Poznan.



“Vamos respeitar este adversário a 100%. Temos o [internacional português] José Fonte na nossa equipa técnica e ele avisou-nos. São uma equipa mesmo boa”, disse Le Bris, defendendo a necessidade de gerir o plantel.



A deslocação a Portugal representa um momento especial para o clube inglês, que regressa às competições europeias após 53 anos. Le Bris destacou a importância desta experiência para o crescimento do Sunderland e o apoio dos adeptos, com cerca de 4.000 a prepararem-se para acompanhar a equipa no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, recinto em que a formação do Oeste atuará como visitada na competição europeia.



“É exigente, mas também uma experiência muito positiva para o clube, na linha de como queremos crescer e de como queremos tornar-nos um clube maior”, acrescentou.



Também Luke O’Nien, um dos capitães dos 'black cats', antecipou dificuldades diante da equipa de Torres Vedras, destacando sobretudo a capacidade de explorar os contra-ataques.



“Vai ser um jogo muito, muito difícil. Depois de os termos observado, conseguimos perceber a ameaça que representam, especialmente nos contra-ataques. Têm muita velocidade no ataque”, afirmou o defesa inglês, de 31 anos.



O’Nien acrescentou que o Sunderland estudou o Torreense como faz com qualquer adversário e garantiu que a equipa está preparada para o jogo, considerando que a presença na Liga Europa recompensa anos de trabalho e evolução do Sunderland, desde as divisões inferiores do futebol inglês.



“Isto tem a ver com o que o clube está a fazer e para onde vamos, o que estamos a tentar construir”, afirmou o defesa.



O Sunderland chega a Leiria depois de uma derrota caseira com o Brighton (2-0), na Liga inglesa, que deixou a equipa no 17.º lugar, com quatro pontos, apenas um acima da zona de despromoção.



Também o Torreense, vencedor da Taça de Portugal, perdeu na última jornada, frente ao Amarante, e atravessa um início de temporada complicado na II Liga, com apenas uma vitória em sete jogos, ocupando o 15.º lugar, um ponto acima da zona de despromoção.



O Sunderland iniciou a fase de liga da Liga Europa com um triunfo por 1-0 em casa frente aos neerlandeses do AZ Alkmaar, enquanto o Torreense venceu na Noruega o Lillestrom, por 2-1.



Depois de uma estreia europeia de sonho, a equipa de Torres Vedras vai defrontar o Sunderland no Estádio Municipal de Leiria, procurando o primeiro triunfo caseiro da época, depois de dois empates e uma derrota em três jogos disputados na condição de anfitriã.



O encontro entre portugueses e ingleses está marcado para quinta-feira, às 17:45, com arbitragem do albanês Enea Jorgji.



