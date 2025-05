Sunderland regressa à Liga inglesa ao vencer Sheffield United no play-off

Em Wembley, um golo aos 90+5 minutos de Tom Watson decidiu a subida de divisão, conquistada com reviravolta por um dos históricos do futebol inglês, que se viram a perder aos 25 minutos, cortesia de Tyrese Campbell.



Aos 76 minutos, Mayenda empatou a contenda, depois decidida nos descontos, fazendo regressar os ‘black cats’ à Premier League pela primeira vez desde 2016/17.



Campeões do primeiro escalão por seis vezes, a última em 1935/36, para o Sunderland este era um regresso há muito aguardado, e até documentado numa série documental da Netflix, mas envolveu descer abaixo do ‘Championship’ para poder voltar à ribalta.



O português Pedro Ribeiro, treinador adjunto do francês Régis le Bris, celebra também a promoção, enquanto o Sheffield United, que foi 20.º e último em 2023/24 na Premier League, falha o regresso imediato.