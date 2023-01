Supertaça brasileira joga-se em Brasília

O Estádio Mané Garrincha é o palco que irá acolher o duelo entre o Palmeiras, atual campeão brasileiro, comandado pelo português Abel Ferreira, e o Flamengo, vencedor da Taça do Brasil e da última edição da Copa Libertadores, orientado pelo compatriota Vítor Pereira.



A decisão foi tomada após a CBF consultar o governo brasileiro sobre as condições de segurança na capital do país, que foi palco de um ataque realizado por milhares de apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro contra as sedes dos três poderes.



O secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, responsável pelos órgãos de segurança pública de Brasília, garantiu que "existem plenas condições de segurança" para a realização da partida.



Recorde-se que apoiantes do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro invadiram e vandalizaram no domingo as sedes do Supremo Tribunal Federal (STF), do Congresso e do Palácio do Planalto, em Brasília, obrigando à intervenção policial para repor a ordem e suscitando a condenação da comunidade internacional.