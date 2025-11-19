Supertaça entre PSG e Marselha disputa-se no Kuwait

A informação foi hoje avançada pelo lado francês, adiantando que o jogo decorrerá às 21:00 francesas (menos duas horas em Lisboa) e terá transmissão em vários canais internacionais.



O Paris Saint-Germain, tetracampeão francês e tricampeão da Taça de França, conta no seu plantel com os internacionais portugueses Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos.



Esta temporada, PSG e Marselha já se defrontaram no campeonato, com os marselheses a vencerem por 1-0, em jogo da quinta jornada disputado em 22 de setembro, sem que os parisienses contassem com João Neves, Doue, Barcola ou Dembelé.