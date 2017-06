Supertaça inglesa entre Chelsea e Arsenal a 6 de agosto

15 Jun, 2017, 16:27 / atualizado em 15 Jun, 2017, 16:27 | Futebol Internacional

O embate entre os dois clubes londrinos, denominado 'Community Shield', abre a temporada inglesa de futebol, com o campeonato a arrancar seis dias depois.



Os dois emblemas defrontaram-se recentemente na final da Taça de Inglaterra, com os 'gunners' a vencerem por 2-1 e a impedirem a 'dobradinha' dos 'blues'.



Para a Supertaça, cada um dos clubes terá direito a 28.300 bilhetes, sendo que os adeptos do Chelsea ficarão nas bancadas Oeste e os do Arsenal nas de Este.



A FA anunciou ainda que a final da edição 2017/18 da Taça de Inglaterra será jogada a 19 de maio de 2018, também no Estádio de Wembley, em Londres.