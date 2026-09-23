Supremo confirma julgamento de futebolista Achraf Hakimi por violação

O Tribunal de Cassação, a mais alta instância judicial francesa, rejeitou o recurso apresentado pela defesa de Hakimi, mantendo a decisão que determina o seu julgamento perante o tribunal criminal dos Hauts-de-Seine, na região de Paris, confirmou à Agence France-Presse (AFP) fonte judicial.



A decisão surge depois de, em junho, em pleno Mundial2026, o Tribunal de Recurso de Versalhes ter confirmado o encaminhamento do defesa marroquino para julgamento, na sequência de uma decisão tomada em primeira instância em fevereiro.



O jogador recorreu então para o Tribunal de Cassação, que agora confirmou a decisão, de acordo com a AFP.



O capitão da seleção de Marrocos é acusado de ter violado uma jovem de 24 anos na sua residência, em Boulogne-Billancourt, nos arredores de Paris, em 2023, um crime que nega desde o início das investigações.



O defesa do Paris Saint-Germain, colega dos internacionais portugueses Nuno Mendes, João Neves e Vitinha na equipa pentacampeã campeã francesa e bicampeã europeia, sempre reafirmou a sua inocência, assegurando ter mantido apenas contactos mútuos e consentidos com a denunciante e lamentando que a sua notoriedade o tenha transformado num alvo do processo.



Em junho, depois de conhecida a decisão do Tribunal de Recurso de Versalhes, Hakimi afirmou estar “ansioso” pelo julgamento, considerando que finalmente teria oportunidade de falar sobre o processo.



Contactada hoje pela AFP, a advogada de Hakimi, Fanny Colin, não se pronunciou em tempo útil sobre a decisão.



Em sentido contrário, a advogada da jovem, Rachel-Flore Pardo, afirmou, em comunicado enviado à AFP, que a sua cliente, após três anos e meio de batalha judicial, está determinada a obter justiça e a levar o processo até ao fim.



No mesmo comunicado, Bertrand Périer, advogado da parte civil perante o Tribunal de Recurso de Versalhes, considerou que a decisão confirma a solidez e o rigor da fundamentação adotada por aquela instância.