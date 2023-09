Surpreendente Brest comanda em França

O golo que decidiu a partida foi marcado aos 87 minutos, pelo avançado Steve Mounie, do Benin, com uma cabeçada imparável, a dar o melhor seguimento a um cruzamento para a área.



Embora tardio, o golo do Brest, que não tem o estatuto de candidato ao título, acabou por colocar justiça no marcador ao premiar a equipa que mandou no jogo e que criou várias oportunidades para resolver a partida mais cedo.



Pela equipa do Lyon entraram dois portugueses no ‘onze’, o guarda-redes Anthony Lopes, que jogou os 90 minutos, e o extremo Diego Moreira, formado no Benfica, que seria substituído aos 52 minutos pelo avançado Tino Kadewere, do Zimbabwe.



Na outra partida da sexta jornada hoje realizada, o Nantes recebeu e venceu o Lorient, por 5-3.



O Brest lidera isolado, com 13 pontos, e não pode ser alcançado nesta jornada. É seguido pelo Nice, com 12, pelo Mónaco, com 11, e pelo Marselha, em quarto lugar, com nove, que se desloca no domingo ao Parque dos Príncipes, para defrontar o Paris Saint-Germain, quinto classificado, com oito.