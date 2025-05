Suspeito de Liverpool acusado de sete crimes

Em conferência de imprensa,A procuradora-chefe do Ministério Público para a área de Merseyside, Sarah Hammond, detalhou queSegundo os meios de comunicação britânicos, o acusado é um empresário local e pai de três filhos que deverá comparecer já esta sexta-feira no Tribunal de Magistrados de Liverpool para uma primeira audiência.Hammond sublinhou que a investigação ainda se encontra numa fase inicial e que tanto o Ministério Público como a Polícia continuam a analisar "um grande volume de provas", incluindo vídeos e depoimentos de testemunhas.O incidente, que envolveu um veículo alegadamente conduzido por Doyle, aconteceu no centro de Liverpool, quando uma multidão comemorava a conquista do título da Premier League.As autoridades confirmaram que 79 pessoas ficaram feridas, com idades entre os 9 e os 78 anos. Sete das vítimas continuam hospitalizadas, embora em estado estável.