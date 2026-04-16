Futebol Internacional
Suspensão de Abel Ferreira passa de oito para sete jogos
A suspensão do treinador Abel Ferreira, expulso por desrespeitar árbitros em jogos do Palmeiras, foi reduzida na quarta-feira de oito para sete partidas pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Brasil.
Dois dos encontros originalmente aplicados pela Segunda Comissão Disciplinar do STJD decorreram do cartão vermelho recebido por Abel na vitória caseira do ‘verdão’ sobre o Fluminense (2-1), em 25 de fevereiro, para a quarta jornada do campeonato brasileiro, tendo o Pleno dado razão parcial ao recurso interposto pelo técnico.
Abel Ferreira foi sancionado com base no artigo 258.º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que pune condutas contrárias à disciplina ou à ética desportiva, tal como aconteceu no processo relacionado com outros seis jogos de suspensão, na sequência da expulsão do treinador no triunfo fora sobre o rival citadino São Paulo (1-0), em 21 de março, na oitava ronda.
O Pleno manteve essa pena na íntegra a Abel, que viu cartão vermelho por “reclamar insistentemente com gestos e palavras” contra decisões arbitrais.
As duas decisões não são passíveis de recurso, numa altura em que o técnico já cumpriu três partidas de suspensão, restando-lhe agora quatro.
O Palmeiras lidera o campeonato brasileiro ao fim de 11 jornadas, com 26 pontos, seis acima do campeão Flamengo (menos um jogo), orientado pelo português Leonardo Jardim e segundo classificado, do São Paulo, terceiro, do Fluminense, quarto, e do Bahia, quinto (menos um).
Abel Ferreira, de 47 anos, isolou-se como treinador mais titulado da história do clube em março, ao conquistar o campeonato estadual paulista pela quarta vez, chegando aos 11 troféus em mais de cinco épocas no Brasil.
Abel Ferreira foi sancionado com base no artigo 258.º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que pune condutas contrárias à disciplina ou à ética desportiva, tal como aconteceu no processo relacionado com outros seis jogos de suspensão, na sequência da expulsão do treinador no triunfo fora sobre o rival citadino São Paulo (1-0), em 21 de março, na oitava ronda.
O Pleno manteve essa pena na íntegra a Abel, que viu cartão vermelho por “reclamar insistentemente com gestos e palavras” contra decisões arbitrais.
As duas decisões não são passíveis de recurso, numa altura em que o técnico já cumpriu três partidas de suspensão, restando-lhe agora quatro.
O Palmeiras lidera o campeonato brasileiro ao fim de 11 jornadas, com 26 pontos, seis acima do campeão Flamengo (menos um jogo), orientado pelo português Leonardo Jardim e segundo classificado, do São Paulo, terceiro, do Fluminense, quarto, e do Bahia, quinto (menos um).
Abel Ferreira, de 47 anos, isolou-se como treinador mais titulado da história do clube em março, ao conquistar o campeonato estadual paulista pela quarta vez, chegando aos 11 troféus em mais de cinco épocas no Brasil.
(Com Lusa)