Suspensão do ex-presidente da Juventus reduzida

”, refere em comunicado a federação italiana.O organismo acrescenta ainda que a multa que foi aplicada a Andrea Agnelli, de 47 anos, que dirigiu a Juventus de 2010 a 2022, também foi reduzida de 60 para 40 mil euros.No âmbito deste caso em que a Juventus estabeleceu um sistema suspeito de pagamento de salários e bónus durante a pandemia de covid-19, o clube foi multado em cerca de 700 mil euros no final de maio.Em janeiro, Andrea Agnelli foi banido do futebol italiano por dois anos depois de a Juventus ter sido considerada culpada de usar transferências para aumentar artificialmente as mais-valias.A Juventus perdeu 10 pontos pela violação após uma série de recursos, uma sanção que faz parte de uma investigação mais ampla sobre alegações de contas falsas e transferências fraudulentas que abalaram o futebol italiano.A equipa de Massimiliano Allegri terminou o campeonato de 2022-23 em sétimo lugar, após uma temporada de pesadelo nos bastidores, com dois escândalos de grande repercussão e, finalmente, uma sanção da UEFA por violação do fair-play financeiro, que priva o clube da Liga Conferência Europa.